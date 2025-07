Montopoli Capanne 1975 mezzo secolo di calcio amatoriale La festa nell’anno della vittoria del campionato

Montopoli Capanne celebra con orgoglio mezzo secolo di passione calcistica, un viaggio fatto di sogni, sudore e amicizia. Nel 1975 nasceva il Capanne 1975, simbolo di dedizione e spirito di squadra per tutta la frazione. Quest’anno, il cinquantesimo anniversario ha preso vita con una festa indimenticabile al centro Avis di via Fonda, unendo sport e comunità . "Una festa di sport e di comunità ," ha detto la sindaca Linda Vanni, "che testimonia l’amore per il calcio e il forte senso di appartenenza."

