Pullman Flixbus sbanda e si ribalta decine di feriti in Germania | un passeggero incastrato per ore

Un tragico incidente scuote la Germania: un pullman Flixbus, partito da Copenaghen e diretto a Vienna, si ribalta in un fosso, lasciando decine di feriti e un passeggero incastrato per ore in condizioni gravissime. La tragedia sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza sui viaggi su strada, mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Il pullman Flixbus era parto da Copenaghen, in Danimarca, ed era diretto a Vienna, in Austria, quando è uscito di strada poco dopo le 2:30 del mattino di venerdì ed è finito in un fosso ribaltandosi su un lato. Il bilancio è di almeno 23 persone rimaste ferite, tra cui una delle quali liberata dopo ore e gravissima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pullman - flixbus - sbanda - ribalta

Pullman Flixbus si ribalta, 20 feriti in autostrada in Germania - Un terribile incidente lungo la A19 in Germania scuote l'autostrada: un pullman Flixbus si è ribaltato causando 20 feriti, di cui uno in condizioni gravissime.

Pullman Flixbus sbanda e si ribalta, decine di feriti in Germania: un passeggero incastrato per ore; Russia, bus precipita nel fiume a San Pietroburgo: ci sono vittime. IL VIDEO; Incidente al Nurburgring: BMW si schianta sul guard-rail e si ribalta [VIDEO].

Pullman Flixbus sbanda e si ribalta, decine di feriti in Germania: un passeggero incastrato per ore - Il pullman Flixbus era parto da Copenaghen, in Danimarca, ed era diretto a Vienna, in Austria, quando è uscito di strada poco dopo le 2:30 del mattino ... Da fanpage.it

Pullman Flixbus si ribalta, 20 feriti in autostrada in Germania - In un incidente stradale, un pullman Flixbus si è ribaltato sul fianco lungo la A19 nel Land tedesco del Meclemburgo- Lo riporta ansa.it