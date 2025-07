Basket serie B Nazionale Umana San Giobbe Basket Etruria volta pagina Addio all’assistente Pancotto e a sette giocatori

La San Giobbe Chiusi chiude un importante capitolo, salutando Emanuele Pancotto e sette giocatori, segnando un nuovo inizio per la squadra di Serie B Nazionale. Un cambio di rotta che promette emozioni e sfide avvincenti: l'auspicio è che questa rivoluzione porti rinnovato entusiasmo e successi sul parquet, aprendo le porte a una nuova era di ambizioni e risultati.

La San Giobbe Chiusi ha annunciato il termine del rapporto lavorativo con Emanuele Pancotto, assistente nello staff tecnico della prima squadra. "Ringrazio Emanuele per il lavoro svolto in questa stagione – ha dichiarato il capo allenatore della San Giobbe, Nicolas Zanco, nella nota ufficiale diffusa dalla società –. È stato un assistente prezioso, sia dal punto di vista umano che tecnico. Ci siamo aiutati a vicenda, ha dato consigli preziosi e cercato costantemente il modo migliore per aiutare la squadra. C'è stato uno scambio continuo e abbiamo trovato un equilibrio importante che ha contribuito ai buoni risultati in campo.