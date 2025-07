Gli ‘umarells’ apostoli di saggezza

Nel mondo delle parole, il significato e le connotazioni cambiano nel tempo, portando spesso a fraintendimenti e stereotipi. È il caso di “Umarel”, un termine che, traendo origine dagli anni ’50, descriveva persone ingannevoli o poco affidabili. Oggi, usare questa parola per qualificare pensionati osservatori di cantieri rischia di essere non solo improprio, ma anche ingiusto. È quindi fondamentale riflettere sulle parole che scegliamo e sul rispetto che dobbiamo ai nostri concittadini.

Ora basta. Per favore basta chiamare Umarel persone che non conosciamo. Non ho notizie certe sull'origine della parola ma so che era già in uso negli anni '50 per descrivere una persona inaffidabile e falsa. Infatti si diceva «stai attento l'è un Umarel.» In sintesi una persona da guardare con cautela e se possibile evitare. Pertanto chiamare Umarel i pensionati che osservano i cantieri mi sembra veramente riprovevole. Paolo Lorenzini Risponde Beppe Boni Ma no, ma no. Il termine Umarell (con due elle) oggi è entrato nella dialettica comune per descrivere un personaggio tipico bolognese che esprime simpatia e in fondo anche dolcezza.