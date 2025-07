Assenze illustri e pubblico da ritrovare Open d’Italia in buca serve un rilancio

L’82° Open d’Italia di golf ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati, ma il calo di pubblico e l’assenza di grandi nomi hanno evidenziato un’urgenza: rilanciare questa storica manifestazione. Non basta più l’organizzazione perfetta e un percorso di livello; è tempo di coinvolgere il pubblico e riportare l’attenzione su uno sport che merita di brillare come un tempo. È ora di riscoprire l’eccellenza del golf italiano!

L’82° Open d’Italia del golf è passato agli annali solo pochi giorni fa lasciando dietro di sé non poche perplessità. A fronte di un’organizzazione impeccabile, allestimenti da grande evento e percorso, quello del Golf Argentario, più che all’altezza, il pubblico è latitato. I numeri ufficiali, quelli forniti dalla Federgolf, raccontano di 10.600 spettatori. Numeri, peraltro, non verificabili a causa dell’accesso gratuito all’evento. Tanto nei golf club quanto tra chi ha seguito l’Open in TV, ci si interroga sulle motivazioni della dèbacle del più importante evento del golf nostrano. Esistono alcune attenuanti: il clima torrido che ha accompagnato l’evento e l’assenza di grandi nomi a darne lustro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net