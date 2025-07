Carrarese 14 società hanno cambiato tecnico L’unica panchina scoperta è quella della Samp

Ne resta più solo una. Parliamo delle panchine "scoperte" in Serie B dove dopo le ufficializzazioni di Massimiliano Alvini al Frosinone e di Vincenzo Vivarini al Pescara manca all'appello soltanto la Sampdoria, che fra l'altro è stata l'ultima formazione ad avere la certezza di restare nella serie cadetta. Sembra che il club blucerchiato abbia intenzione di ripartire affidando la guida tecnica ad Attilio Lombardo che è stato collaboratore di Chicco Evani nell'ultima parte della stagione. Si starebbe concretizzando, insomma, un'altra perdita per il calcio apuano che in linea teorica poteva avere ai nastri di partenza della prossima Serie B due tecnici che la categoria se l'erano guadagnata sul campo ma uno per scelta (Silvio Baldini) e l'altro per decisione altrui (Chicco Evani) non ne faranno parte.

Carrarese Guarino punto fermo dell’Under 21. Disputerà il campionato europeo in Slovacchia. Il difensore è uno dei tre “cadetti“ presenti nella nazionale. Il merito è della società apuana che lo ha rimesso in pista dopo un lungo infortunio - Gabriele Guarino, il giovane difensore della Carrarese, ha raggiunto un traguardo straordinario: farà parte della nazionale Under 21 che disputerà il Campionato Europeo in Slovacchia.

