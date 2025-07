Milano le storie dal corteo per la casa | Viviamo in cinque in 25 metri quadri Due redditi non bastano più

Milano si anima con le storie di chi lotta per un diritto fondamentale: una casa dignitosa. Centinaia di cittadini, riuniti in un corteo partito da Piazzale Lodi, chiedono “Case per tutti” e una città pubblica accessibile a tutti i suoi abitanti. Tra le sfide quotidiane di una famiglia che vive cinque in soli 25 metri quadrati, emerge il grido di chi non può più permettersi di vivere con due redditi. Perché, in Italia, questa realtà non può essere ignorata.

“Case per tutti”. Lo chiedono le centinaia di persone che questo pomeriggio hanno sfilato a Milano. Un corteo per una “città pubblica”, partita da un luogo simbolico: Piazzale Lodi, a due passi dal futuro villaggio olimpico. In strada ci sono tante persone che vivono quotidianamente la difficoltà di vivere in città. C’è una famiglia che vive in cinque in un monolocale di 25 metri quadri seppur lavorando. “Non bastano più due redditi per permettersi una vita dignitosa qui” spiega un’altra signora. “A Milano solo il 3 per cento di chi fa domanda per una casa popolare la ottiene – spiega Mattia Gatti, segretario Sicet Cisl Milano – serve un tetto agli affitti privati perché non è più sopportabile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, le storie dal corteo per la casa: “Viviamo in cinque in 25 metri quadri. Due redditi non bastano più”

