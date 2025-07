Samb si lavora anche per rafforzare la società

Il consolidamento della Samb tra i professionisti passa anche attraverso un aspetto estremamente importante e cioè il rafforzamento della base societaria. Ad oggi c’è il solo presidente Vittorio Massi a tirare fuori gli euro per il club rossoblù. Nelle due stagioni passate ha avuto il forte contributo di numerosissimi sponsor che hanno sposato in pieno il progetto di ricostruzione messo in atto dall’imprenditore rivierasco dopo i disastri degli anni passati. Ma in C un’opzione del genere non è sufficiente. E’ necessario coinvolgere imprenditori nel progetto Samb per far si che si torni come un tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samb, si lavora anche per rafforzare la società

