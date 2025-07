Destiny Rising | Uscita annunciata per il free to play Mobile

Destiny Rising, il tanto atteso sparatutto ruolistico free-to-play di Bungie in collaborazione con NetEase, sta per arrivare sui nostri smartphone. Dopo mesi di attesa, l’uscita globale è ufficiale: il 28 agosto 2025 su iOS e Android, promettendo un’esperienza tripla A che rivoluzionerà il gaming mobile. Preparatevi a vivere un’avventura epica, piena di azione, personalizzazioni e sfide senza precedenti. Destiny Rising si...

A poco piĂą di un mese dalla presentazione ufficiale, Bungie torna sotto i riflettori annunciando la data di uscita globale del suo nuovo progetto: Destiny Rising, uno sparatutto ruolistico free-to-play realizzato in collaborazione con il gigante cinese NetEase. Il debutto è fissato per il 28 agosto 2025, quando il titolo arriverĂ su iOS e Android attraverso l’App Store e Google Play. Un’esperienza tripla A per smartphone. Destiny Rising si propone come spin-off mobile dell’universo narrativo di Destiny, con l’obiettivo ambizioso di portare l’epicitĂ dei Guardiani su dispositivi portatili. Pur essendo gratuito, il gioco includerĂ un negozio interno con microtransazioni, adottando meccaniche simili a quelle dei classici titoli gacha, giĂ emerse durante le fasi beta. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net