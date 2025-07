Sport in tv venerdì 4 luglio | programma e orari di tutti gli eventi

Venerdì 4 luglio si accende il palinsesto sportivo televisivo, offrendo un mix imperdibile di eventi per tutti gli appassionati. Dall’atletica su Sportface TV al Campionato Italiano Juniores e Promesse a Grosseto, fino a Wimbledon con i protagonisti italiani e i quarti di finale del Mondiale per Club. Preparati a vivere una giornata ricca di emozioni: scopri orari, programmi e tutto ciò che non puoi perdere!

Venerdì 4 luglio si presenta ricco di eventi di sport in tv, a partire dall’atletica su Sportface tv, da non perdere per tutto il weekend il Campionato Italiano Juniores e Promesse su Pista che si svolge a Grosseo. E ancora Wimbledon, con i tennisti italiani, da Errani e Paolini fino a Bellucci e Darderi, che proveranno a farsi valere sull’erba del terzo Slam. Questa sera riprende anche il Mondiale per Club, con i quarti di finale. MATTINA. 08.00 Canoa velocità, Europei U23Junior 2025: seconda giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Canoe Europe. 09.30 Nuoto, Europei giovanili 2025: quarta giornata (batterie) – Diretta streaming su European Aquatics Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

