Wimbledon day 04 | Italia da record con un Sinner perfetto

Il quarto giorno di Wimbledon segna una storica vittoria per l’Italia, con cinque azzurri al terzo turno dei Championships! Sinner brilla come mai prima, mentre Jannik e Cobolli proseguono senza perdere un set. Buone notizie anche da Cocciaretto, Djokovic si conferma, e Draper e Paul escono. Non perdetevi le emozioni di TennisMania, in diretta dalle 8:15, per vivere insieme tutto il fascino del torneo!

