Ucraina attacchi russi nella notte | feriti e danni Trump | Niente progressi in chiamata con Putin

Ecco gli ultimi sviluppi sul conflitto in Ucraina, con attacchi notturni che hanno provocato feriti e devastazione a Kiev, mentre tra Washington e Mosca si registrano stalli diplomatici. La giornata di oggi si preannuncia cruciale, con incontri attesi tra Trump e Zelensky per valutare le future mosse e cercare di sbloccare una situazione ormai tesa e fragile.

Prosegue il conflitto in Ucraina all'indomani della telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin: un colloquio durato circa un'ora ma nel quale, a detta del numero uno della Casa Bianca, " non ci sono stati progressi ". Nella giornata di oggi, venerdì, Trump sentirĂ invece il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nella notte feriti e danni quando attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Ecco tutte le notizie di giornata IN AGGIORNAMENTO Attacchi russi su Kiev nella notte, feriti e danni. Attacchi russi hanno colpito piĂą di una dozzina di localitĂ nella capitale ucraina Kiev durante la notte.