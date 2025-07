Sfuriata di Sottocorona | È procurato allarme Come stanno le cose sul caldo

Il caldo record e le notizie allarmistiche stanno creando confusione tra i cittadini. Paolo Sottocorona, esperto meteorologo, smonta i miti: i 40 gradi in Italia sono un'illusione, e il grande caldo riguarda principalmente l'Europa settentrionale con temperature più miti. Ma allora, qual è la verità sul clima attuale? Scopriamo insieme cosa sta realmente succedendo e come interpretare correttamente le previsioni meteo.

Un caldo estremo, anomalo, con una " temperatura percepita " da allarme rosso? Come stanno le cose? Paolo Sottocorona nelle consuete previsioni meteo per La7 sbotta per certi titoli: "Quello che è scritto sui giornali spesso non è vero: i 40 gradi in Italia non ci sono. Il grande caldo sull'Europa riguarda solo una parte, quella settentrionale ha delle massime fra i 18 e i 20 gradi, quindi è al freddo". Non solo. "La temperatura percepita andrebbe perseguita per legge, perché non esiste, è un falso ed è procurato allarme" attacca il meteorologo. Al netto dei sensazionalismi, l'esperto spiega che venerdì 4 luglio abbiamo poche nuvole e qualche temporale. 🔗 Leggi su Iltempo.it