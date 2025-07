Strangola la mamma affetta da demenza figlia condannata a 14 anni | Lasciata sola cosa dovevo fare?

Una tragedia che scuote le coscienze: Cristina Scarpetti, in preda a un dolore insostenibile, ha ucciso la madre affetta da demenza, lasciando tutti sgomenti. La sentenza di 14 anni riflette una complessità emotiva e psicologica difficile da ignorare, con il giudice che riconosce un quadro di esasperazione. Ma cosa si nasconde dietro questa drammatica vicenda? La riflessione su limiti, fragilità e supporto ai caregiver diventa urgente.

Cristina Scarpetti ha ucciso la madre Giovanna Scatena strangolandola nella loro abitazione di Passoscuro. Il giudice, condannandola a 14 anni, le ha riconosciuto di aver "agito in condizioni di prostrazione rispetto a una situazione familiare di esasperazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

