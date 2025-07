Il sequestro da 30mln a due ex avvocati della criminalità messinese | tra i beni anche un podere nobiliare in Toscana

Un sequestro da 30 milioni di euro scuote Messina: due ex avvocati legati alla criminalità locale hanno visto i loro patrimoni, tra cui un nobile podere in Toscana, ufficialmente confiscati. Militari della Guardia di Finanza hanno agito su mandato della Procura, segnando un’altra battaglia contro le radici profonde della criminalità organizzata. L’operazione dimostra come l’equilibrio tra giustizia e tutela patrimoniale sia più forte che mai.

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un decreto di sequestro patrimoniale - emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Messina su richiesta della locale Procura Distrettuale - nei confronti di due persone ritenute socialmente pericolose ai sensi del Codice Antimafia. Il provvedimento è il risultato di mirate investigazioni patrimoniali.

