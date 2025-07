Tour de France 2025 | le tappe di alta montagna cronometro volate e per attaccanti

Sei pronto a vivere l'edizione più emozionante del Tour de France 2025? La gara, che prende il via domani da Lille, promette un percorso ricco di sfide spettacolari, con tappe di alta montagna, cronometro, volate e frazioni pensate per ogni tipo di attaccante. Scopriamo insieme come si articoleranno le ventuno tappe di questa corsa leggendaria, pronta a regalare emozioni indimenticabili e sorprese fino all'ultima pedalata.

Siamo alla vigilia: domani prende il via l’attesissima edizione numero 112 del Tour de France. Un percorso variegato, ideale per tutti i generi di corridori, con una startlist extralusso alla partenza di Lille. Andiamo a vedere le ventuno tappe come sono suddivise tra montagne, cronometro, volate e frazioni per attaccanti. TAPPE DI MONTAGNA. Decima tappa (lunedì 14 luglio): Ennezat – Le Mont Dore (163 km) **** Nel giorno della festa nazionale francese, la cosiddetta Presa della Bastiglia, ci sarà una tappa davvero spettacolare nel Massiccio Centrale. Sette salite tra colline e passi di seconda categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025: le tappe di alta montagna, cronometro, volate e per attaccanti

