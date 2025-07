Pullman Flixbus si ribalta dramma in autostrada

Un tragico incidente scuote il mondo dei viaggi su strada: un pullman Flixbus, partito da Copenaghen e diretto a Vienna, si è ribaltato sulla A19 in Germania, coinvolgendo 53 persone e lasciando ferite gravi. Un episodio che mette in evidenza l’importanza della sicurezza sui mezzi di trasporto e la necessità di continuare a migliorare gli standard di tutela per i viaggiatori. La tragedia ci invita a riflettere sulla nostra fiducia nei servizi di trasporto pubblico e sulle misure preventive.

– Un viaggio che doveva essere sicuro si è trasformato in una tragedia. Alle 2.40 del mattino, un pullman Flixbus in viaggio da Copenaghen a Vienna si è ribaltato sull’autostrada A19, nel land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, vicino alla località di Roebel. A bordo c’erano 53 persone, di cui 20 sono rimaste ferite, una in condizioni gravissime, secondo quanto riportato dai media tedeschi, tra cui Dpa. . Le cause dell’incidente sono ancora sotto inchiesta, ma le prime ipotesi suggeriscono che il veicolo si sia adagiato su un fianco dopo aver sbandato, forse a causa di un colpo di sonno del conducente o di un problema tecnico. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Pullman Flixbus si ribalta, dramma in autostrada

