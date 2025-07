Sella la coppia Davis-Devoe è fatta Seguiti anche Scarponi e Conti

Oltre alle conferme di giocatori e strategie, si definisce anche il nuovo assetto societario, segnando una svolta concreta per la squadra. La conferma di Gabe Devoe rappresenta non solo un rinforzo sul campo, ma anche un segnale di continuità e ambizione. Questi passi avanti testimoniano l’impegno della società nel consolidare un progetto solido e competitivo, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo. E così, il futuro si dipinge ancora più promettente per la squadra.

Tutto come da pronostico, per un giovedì dal sapore di svolta ieri in quel di Cento. Intanto la prima grande e importante conferma nel roster di Emanuele Di Paolantonio, quella di Gabe Devoe, che nelle prossime ore verrĂ ri-annunciato alla piazza e ai tifosi: sarĂ lui a completare la coppia di americani della Benedetto anche nella stagione 2526. E poi il nuovo organigramma societario, costituito in via definitiva dopo l’incontro di ieri. Oltre al giĂ citato, nei giorni scorsi, ingresso di Roberto Guizzardi di Felsinea, faranno parte del gruppo dei nuovi consiglieri anche Andrea Gallerani, Diego Forni e Lisetta Fava, accanto a loro, i soci Gherardo Govoni e Gabriele Ghelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sella, la coppia Davis-Devoe è fatta. Seguiti anche Scarponi e Conti

In questa notizia si parla di: coppia - devoe - sella - davis

Sella, la coppia Davis-Devoe è fatta. Seguiti anche Scarponi e Conti; Unieuro, così non va. Perde male e finisce sesta. Cento è salva.; La Sella Cento vince a Nardò 72-99.

Sella, la coppia Davis-Devoe è fatta. Seguiti anche Scarponi e Conti - Intanto la prima grande e importante conferma nel roster di Emanuele Di Paolantonio, quella di Gabe Devoe, che nell ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Coppia d’assi Devoe-Benvenuti, trionfo Sella. Volata col brivido, a Brindisi due punti d’oro - Volata col brivido, a Brindisi due punti d’oro; Coppia d’assi Devoe- Lo riporta sport.quotidiano.net