Frutta e verdura nelle scuole | aperte le iscrizioni al Programma che distribuisce ogni anno spuntini di frutta e ortaggi a quasi un milione di alunni

Se sei genitore, insegnante o semplicemente appassionato di un’alimentazione sana, non perdere l’occasione di far parte di un’iniziativa che trasforma le abitudini alimentari dei più piccoli. Con il Programma dedicato a frutta e verdura nelle scuole, ogni anno quasi un milione di studenti assapora salute, divertendosi in laboratori creativi e coinvolgenti. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: un passo importante per promuovere benessere e gusto tra le giovani generazioni!

Dalla scuola ai musei, fino alle fiere di settore: il Programma, riservato alle scuole primarie di tutta Italia, ha portato frutta e verdura al centro di laboratori interattivi che hanno coinvolto bambini, docenti e famiglie. Un percorso educativo che valorizza il gusto, la salute e la sostenibilità in modo creativo e coinvolgente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Frutta e verdura nelle scuole: @Cia_Agricoltura, bando @SocialMasaf @FrancescoLollo1 anticipato dà senso a iniziativa Vai su X

È stato pubblicato oggi il nuovo bando del programma “Frutta e Verdura nelle Scuole” per l’anno scolastico 2025/2026. ? Per la prima volta dopo 12 anni sarà possibile iniziare dal mese di ottobre la distribuzione di frutta e verdura nelle scuole. Rispetto Vai su Facebook

