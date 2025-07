Il Cavola resta in vetta al girone, ma che fatica. Il Roteglia vende cara la pelle e cede solo nel fimale.

Il Cavola si conferma in vetta al girone, ma la sfida contro Roteglia è stata un’autentica battaglia sportiva. La partita, ricca di emozioni, ha visto i padroni di casa resistere fino all'ultimo minuto, cedendo solo nel finale. Una vittoria che testimonia la determinazione e il cuore di entrambe le squadre, lasciando gli appassionati con la voglia di scoprire cosa ci riserveranno le prossime sfide.

CAVOLA 3 ROTEGLIA 1 CAVOLA: Borges (45'st Parizzi), N.Borgonovi (1'st Lu.Gilioli), Manini (35'st Lo.Gilioli), Bruno, Bucci, Brevini, Cilloni (44'st Ferrari), Altariva, Messori, Mata, Gatti (1'st G.Borgonovi). A disp.: Antonelli. All.: D.Borgonovi ROTEGLIA: Pagani (45'st Giunzioni), Koduah, R.Paganelli (15'st Maestri), Budriesi, Benedetti, Cristiani, Galanti, Botti, Bernardo, Maestri (29'st Bassani), Currà (15'st Abati). A disp.: M. Paganelli, Bonicelli. All.: Bardelli Arbitro: Abissino (Della Scala e Salemi) Reti: Budriesi (R) al 6'pt, G.Borgonovi (C) al 28'st, Mata (C) al 39'st, Messori (C) al 41'st.