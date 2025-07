Roma doppio boato alle 8 | 20 | Sembrava una bomba Panico sui social

Roma questa mattina è stata scossa da un improvviso doppio boato alle 8:20, che ha fatto tremare i residenti e scatenato l'allarme sui social. In tanti si sono chiesti: "È esploso qualcosa?" o "È un terremoto?", creando un'ondata di panico e curiosità. Ma cosa si nasconde dietro a questa misteriosa detonazione? Gli inquirenti stanno già indagando per svelare la verità.

