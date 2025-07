Debora Caprioglio incanta Pomigliano | clamoroso successo a I Nostri Miti tutto esaurito e dieci minuti di applausi per Artemisia

Debora Caprioglio ha incantato il pubblico di Pomigliano d'Arco, regalando un debutto indimenticabile alla sesta edizione de “I Nostri Miti” – Teatro Festival. Con uno spettacolo tutto esaurito e una standing ovation di dieci minuti, l'attrice ha portato in scena “Non fui gentile, fui Gentileschi”, un monologo che ha emozionato e coinvolto profondamente gli spettatori. Un'apertura da record che promette grandi emozioni anche nelle prossime serate.

POMIGLIANO D’ARCO, 4 LUGLIO 2025 – È partita con uno straordinario successo la sesta edizione de “I Nostri Miti” – Teatro Festival. Ieri sera, nel suggestivo scenario del Giardino dei Miti, si è registrato il tutto esaurito per lo spettacolo inaugurale: posti esauriti, anche in piedi, e dieci minuti di applausi hanno coronato l’intensa interpretazione di Debora Caprioglio in “Non fui gentile, fui Gentileschi”, monologo dedicato alla pittrice barocca Artemisia Gentileschi. Uno spettacolo potente e commovente che ha catturato il pubblico fin dal primo minuto. Il testo, firmato da Roberto D’Alessandro e Federico Valdi con la regia dello stesso D’Alessandro, ha portato in scena una donna rivoluzionaria, coraggiosa, capace di trasformare la ferita più profonda in una pennellata di libertà. 🔗 Leggi su Primacampania.it