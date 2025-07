Ucraina pesante attacco russo con missili e droni | incendi infiammano Kiev

La notte di terrore ha scosso Kiev e altre zone dell’Ucraina, sotto un pesante attacco con missili e droni che ha infiammato la capitale. Le immagini di incendi e feriti testimoniano la grave escalation nel conflitto. Mentre il mondo osserva in ansia, la resilienza degli ucraini si fa sentire più forte che mai, ma quale sarà il prossimo capitolo di questa guerra?

(Adnkronos) – Kiev, e altre zone dell’Ucraina, sono finite nella notte nel mirino di un massiccio attacco con droni e missili. Almeno 19 persone sono rimaste ferite e 14 sono state ricoverate in ospedale, ha confermato il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, come riporta The Kyiv Independent, passate poche ore dall’ultimo colloquio telefonico tra il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it