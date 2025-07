Ucraina massiccio raid aereo russo Trump | Deluso da Putin non ha nessuna intenzione di fermarsi

In un clima di crescente tensione, l’Ucraina si trova ancora sotto il fuoco di un massiccio attacco russo, mentre Trump esprime delusione per la mancanza di progresso e la determinazione di Putin a continuare. A poche ore dalla telefonata tra i due leader, la crisi si intensifica, lasciando il mondo in apprensione. Leggi oltre per scoprire gli sviluppi di questa escalation che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali.

A poche ore dalla telefonata tra Trump e Putin, un nuovo massiccio raid aereo russo con droni e missili ha colpito l'Ucraina nella notte: diversi edifici in fiamme a Kiev e numerosi feriti. Trump: "Deluso da Putin, nessun progresso, non ha intenzione di fermarsi".

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

