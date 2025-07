La Lega presenta risoluzione contro iniziative legate all’islam | Stop a chiusure per Ramadan e recite di Natale annullate

La Lega si leva forte contro le recenti decisioni che, nel nome del rispetto religioso, hanno portato alla chiusura delle scuole per il Ramadan e alla cancellazione di recite natalizie. Un intervento che solleva dibattiti sulla laicità e l'integrazione nelle istituzioni scolastiche italiane. È fondamentale trovare un equilibrio tra rispetto delle diversità e rispetto delle tradizioni culturali e religiose di tutti gli studenti. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, invitandoci a riflettere su come promuovere un’educazione inclusiva senza rinunciare ai nostri valori.

Scuole chiuse per il Ramadan, crocifissi rimossi dalle aule, visite didattiche alle moschee e recite natalizie cancellate per non offendere gli alunni di altre religioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

