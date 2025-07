Elisa Isoardi e la foto a letto con Salvini | Volevo essere libera di dire come stavano le cose Ho sbagliato

Elisa Isoardi torna su Rai 1 con il suo nuovo programma "Bar Centrale", un format innovativo che unisce attualità e incontri autentici con la gente di paese. Dopo aver affrontato incomprensioni e polemiche, la conduttrice si apre sul suo percorso e sulla voglia di raccontare le storie più vicine alla vita quotidiana. Una prospettiva sincera e coinvolgente che promette di riconquistare il pubblico fin dal primo episodio.

La conduttrice Rai Elisa Isoardi tornerà in autunno su Rai 1 con il programma Bar centrale, di cui è anche autrice. «Faremo un riassunto delle notizie della settimana e poi dei collegamenti con bar e circoli dei paesi, per ascoltare il punto di vista di chi le notizie le vive sulla propria pelle. Il contatto con la gente comune l’ho imparato da mia nonna», spiega lei in un’intervista al Corriere della Sera. Poi parla di quella volta che a Uno Mattina insieme a Franco Di Mare hanno ospitato il futuro Papa Leone XIV: «Non era ancora vescovo, era venuto con il saio. Mi hanno mandato un estratto di quel video il 17 maggio, una coincidenza pazzesca». 🔗 Leggi su Open.online

Elisa Isoardi, volto noto del panorama televisivo italiano, ha ritrovato l'amore tra eleganza, passione e squisiti piatti.

