Anm | nuove ordinanzetemiamo polemiche

15.50 "Temo che possa reinnescarsi una polemica che non giova a nessuno e confido che ciò che è stato scritto nei provvedimenti già emersi possa essere letto, compreso. Si può dissentire o meno, la parola la diranno la Cassazione e la Corte di Giustizia, ma non c'è nessuna volontà di politicizzare o di innescare uno scontro con le forze politiche".Così il presidente Anm,Santalucia,sul caso trattenimento migranti in Albania. "Prima erano i Pm le toghe rosse, ora sono anche nei tribunali civili che si occupano di immigrazione", ha detto.