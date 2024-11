Ilgiorno.it - Basta degrado all’ex oratorio. Così rinasce la Casa delle Vergini

La minoranza di centrosinistra era andata all’attacco durante la campagna elettorale sullo stato didell’exfemminile e adesso il Comune lancia la ristrutturazione del complesso in pieno centro a Concorezzo. Obiettivo, "intervenire in un’area strategica per la città che versa in condizioni precarie, rinnovandola per portarla allo stesso livello del primo tratto di via Libertà". L’operazione prevede il recupero dellaall’interno del perimetro oratoriano "proseguendo il dialogo già avviato con il terzo settore", il restyling con una destinazione a uso pubblico del giardino che confina con il parco di Villa Zoja e la progettazione di un intervento sulla parte finale di via Libertà. E sulla, l’edificio di maggior pregio, l’amministrazione comunale è al lavoro per definire una destinazione di carattere sociale, mentre l’area verde interna verrà completamente riqualificata e aperta alla fruizione pubblica.