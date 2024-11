Dilei.it - Ho provato le 5 combo labbra più virali di TikTok e questo è il verdetto

Hanno conquistatoe ora è arrivato il momento di provarle: sono le 5piùdel social, adorate dai creators e perfette per dare una svolta a qualsiasi look. Che cos’è la? C’è un motivo se laè diventata un’ossessione beauty per i creators di. In cosa consiste? Semplicemente nell’impiego di matita e rossetto o gloss. Il bello dimake upè che si adatta a qualsiasi tipologia di trucco, regalando una bocca rimpolpata e voluminosa. Tutto merito degli abbinamenti, da quelli più intensi a quelli con colori naturali. Come si fanno le? Come abbinare la matita e il rossetto? Puoi fare scelte differenti in base alle tue esigenze. Ad esempio puoi puntare sullo stesso colore, usando una matitae un rossetto della stessa nuance. Il risultato sarà un make upuniforme, pulito e perfetto.