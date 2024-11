Campobasso-Lucchese oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutto su Sportface.it

Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la tredicesima giornata del girone B di/2025. I molisani sono imbattuti da otto partite e vogliono proseguire la propria marcia contro una formazione che non sta certo vivendo il suo miglior periodo, con la vittoria che manca da fine settembre. RISULTATI E CLASSIFICA: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 3 novembre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 256 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace.