Seni rifatti a spese dei contribuenti, anche se il tumore non c’era. Sempre saltando la fila delle vere menomate, e caricando 7mila euro al giorno di sala operatoria più protesi sulle già dissestate casse della sanità pubblica. Se arriva a farlo una magistrata, la pratica dev’essere proprio diffusa. Succede a Salerno dove, indagando su un noto chirurgo, una pm incappa in una collega che porta addosso i benefici del “favore”. Ma andiamo con ordine. Quello degli interventi chirurgici al seno è un business colossale: stando ai dati del ministero della Salute ogni anno in Italia vengono impiantate 57mila protesi e il costo dell’intervento oscilla tra i 6 e 10mila euro. C’è però un modo per averlo “gratis” facendolo presso strutture pubbliche con l’aiuto di medici compiacenti. Una pratica odiosa che sfugge ad ogni statistica per il mutuo interesse di chi la esegue e di chi ne beneficia. Ilfattoquotidiano.it - Seni rifatti coi soldi pubblici: “ritoccata” pure la collega del pm che indaga il chirurgo Alfano Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it:a spese dei contribuenti, anche se il tumore non c’era. Sempre saltando la fila delle vere menomate, e caricando 7mila euro al giorno di sala operatoria più protesi sulle già dissestate casse della sanità pubblica. Se arriva a farlo una magistrata, la pratica dev’essere proprio diffusa. Succede a Salerno dove,ndo su un noto, una pm incappa in unache porta addosso i benefici del “favore”. Ma andiamo con ordine. Quello degli interventi chirurgici al seno è un business colossale: stando ai dati del ministero della Salute ogni anno in Italia vengono impiantate 57mila protesi e il costo dell’intervento oscilla tra i 6 e 10mila euro. C’è però un modo per averlo “gratis” facendolo presso strutture pubbliche con l’aiuto di medici compiacenti. Una pratica odiosa che sfugge ad ogni statistica per il mutuo interesse di chi la esegue e di chi ne beneficia.

