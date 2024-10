Non torna a pranzo: si cerca una persona scomparsa nel tarvisiano (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una persona di 52 anni, originaria del tarvisiano ma residente in Austria, è scomparsa nella giornata di oggi, giovedì 31 ottobre. La stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino è stata attivata intorno alle 17 per prendere parte, assieme alla polizia, ai carabinieri, alla Guardia di finanza Udinetoday.it - Non torna a pranzo: si cerca una persona scomparsa nel tarvisiano Leggi tutto 📰 Udinetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unadi 52 anni, originaria delma residente in Austria, ènella giornata di oggi, giovedì 31 ottobre. La stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino è stata attivata intorno alle 17 per prendere parte, assieme alla polizia, ai carabinieri, alla Guardia di finanza

Ricerche in corso: i familiari di una persona di 52 anni, originaria del luogo ma residente in Austria, hanno fatto denuncia nel pomeriggio. Per ora è stata ritrovata solamente l'automobile ...

