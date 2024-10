Temperature anomale a fine ottobre: caldo simile ad agosto per il terzo anno consecutivo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le Temperature di fine ottobre continuano a sorprendere, con valori simili a quelli di fine agosto per il terzo anno consecutivo. Questo fenomeno di caldo anomalo è previsto anche per Ilmattino.it - Temperature anomale a fine ottobre: caldo simile ad agosto per il terzo anno consecutivo Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ledicontinuano a sorprendere, con valori simili a quelli diper il. Questo fenomeno dianomalo è previsto anche per

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Temperature anomale a fine ottobre: caldo simile ad agosto per il terzo anno consecutivo; Caldo anomalo, fine ottobre è come fine agosto; Temperature sempre più instabili, arriva l'estate di San Martino in anticipo; Meteo, Autunno mite: temperature ‘estive’ fino a fine ottobre, il freddo slitta a novembre?; Meteo, previsioni weekend: temperature anomale ed estive nel fine settimana?; Ondata di caldo africano nel week-end: la previsione sulle temperature anomale; Leggi >>>

Temperature anomale a fine ottobre: caldo simile ad agosto per il terzo anno consecutivo

(msn.com)

Le temperature di fine ottobre continuano a sorprendere, con valori simili a quelli di fine agosto per il terzo anno consecutivo. Questo fenomeno di caldo anomalo è previsto anche ...

Meteo - Prossimi giorni con temperature anomale, più caldo in montagna che in pianura. I valori attesi

(3bmeteo.com)

Anticiclone sub tropicale determina temperature invertite tra suolo e quota.

Ancora caldo anomalo, "fine ottobre è come fine agosto"

(msn.com)

Le temperature di fine ottobre come quelle di fine agosto per il terzo anno consecutivo; e caldo anomalo anche a novembre. A fare il paragone e a formulare le previsioni, «che confermano i cambiamenti ...

Caldo anomalo non molla, coda di estate fino a novembre: previsioni meteo

(msn.com)

(Adnkronos) - Il caldo anomalo non molla in Italia e la fine di ottobre somiglia quasi alla fine di agosto in un quadro meteo poco autunnale. Il prolungamento dell'estate continua e non sembra destina ...