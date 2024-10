"Manovra inadeguata". Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale il 29 novembre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nessuna sorpresa da parte dei sindacati, pronti a scendere in piazza da mesi. Landini: "Serve un cambio radicale sulla legge, non bastano i ritocchi" Ilgiornale.it - "Manovra inadeguata". Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale il 29 novembre Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nessuna sorpresa da parte dei sindacati, pronti a scendere in piazza da mesi. Landini: "Serve un cambio radicale sulla legge, non bastano i ritocchi"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cgil e Uil: “Manovra del governo Meloni inadeguata. Sciopero generale il 29 novembre”; Manovra, Cgil e Uil annunciano lo sciopero generale per il 29 novembre: “Inadeguata, convocati dal…; Manovra: Cgil e Uil, sciopero generale il 29 novembre. La Lega: 'Sindacati ridicoli'; Manovra, sciopero Cgil e Uil il 29 novembre; "Manovra del tutto inadeguata". Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale per venerdì 29 novembre; Cgil e Uil proclamano uno sciopero generale il 29 novembre: «La manovra del governo è inadeguata»; Leggi >>>

Manovra, Cgil-Uil fanno squadra e scendono in piazza contro la Legge di Bilancio: sciopero dei sindacati il 29 novembre. Insorge la Lega: "Ridicoli"

(affaritaliani.it)

Aumento del potere d'acquisto, pensioni, servizi pubblici e politiche industriali inesistenti: i sindacati scendono in piazza contro la nuova Legge ...

"Manovra del tutto inadeguata". Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale per venerdì 29 novembre

(huffingtonpost.it)

Mobilitazione di otto ore annunciata dai segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, in conferenza stampa ...

Manovra, sciopero Cgil e Uil il 29 novembre

(rainews.it)

Cgil e Uil hanno proclamato 8 ore di sciopero generale, con manifestazioni territoriali, per venerdì 29 novembre, contro la Manovra considerata "inadeguata a risolvere i problemi del Paese". Lo hanno ...

Sciopero generale 29 novembre Cgil e Uil contro la Manovra. La Lega: «Sindacati ridicoli, aumento di reddito per 14 milioni»

(ilmessaggero.it)

Video Manovra inadeguata Video Manovra inadeguata

Cgil e Uil proclamano 8 ore di sciopero generale, con manifestazioni territoriali, per venerdì 29 novembre. Lo annunciano i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, ...