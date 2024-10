Klopp risponde alle critiche: «Non posso accontentare tutti. Era chiaro che non sarei rimasto fermo» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Jurgen Klopp ha cambiato lavoro. L’allenatore del 4-3-3 che attacca lo spazio, che ha fatto esplodere Salah e vinto una Champions (un’altra l’ha persa, in finale ndr) ha abbandonato – per adesso – la panchina per accasarsi con la Red Bull, col compito di aiutare il colosso a scegliere ancora meglio i suoi talenti, a conservarli, a farli sviluppare. Ciò non è proprio andato giù a tutti: molti suoi ex tifosi, in particolare delle sue ex squadre tedesche Mainz e Dortmund, lo avrebbero tacciato di ipocrisia, ritenendo che squadre come il RB Lipsia e il Salisburgo (ed altre) rappresentino l’iper-commercializzazione del calcio. Ilnapolista.it - Klopp risponde alle critiche: «Non posso accontentare tutti. Era chiaro che non sarei rimasto fermo» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Jurgenha cambiato lavoro. L’natore del 4-3-3 che attacca lo spazio, che ha fatto esplodere Salah e vinto una Champions (un’altra l’ha persa, in finale ndr) ha abbandonato – per adesso – la panchina per accasarsi con la Red Bull, col compito di aiutare il colosso a scegliere ancora meglio i suoi talenti, a conservarli, a farli sviluppare. Ciò non è proprio andato giù a: molti suoi ex tifosi, in particolare delle sue ex squadre tedesche Mainz e Dortmund, lo avrebbero tacciato di ipocrisia, ritenendo che squadre come il RB Lipsia e il Salisburgo (ed altre) rappresentino l’iper-commercializzazione del calcio.

Il manager di calcio Jürgen Klopp ha difeso il suo nuovo ruolo con Red Bull dopo le critiche ricevute dai tifosi. "È sempre stata chiara, almeno per me, l'idea che non sarei rimasto a non fare nulla.

Klopp continua ad avere la luce dei riflettori puntata su di sé per la scelta di inziare nel 2025 a lavorare per la Red Bull: le sue parole.

