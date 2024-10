Regionali Liguria, Meloni si sente più forte: «I cittadini sono con noi». E ora sfida sulla giustizia (Di martedì 29 ottobre 2024) La ?quiete? nonostante la tempesta. A riportarla, nel centrodestra afflitto degli ultimi tempi, è stato alla fine Marco Bucci. Il sindaco di Genova con quasi il 49 per cento delle Ilmattino.it - Regionali Liguria, Meloni si sente più forte: «I cittadini sono con noi». E ora sfida sulla giustizia Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La ?quiete? nonostante la tempesta. A riportarla, nel centrodestra afflitto degli ultimi tempi, è stato alla fine Marco Bucci. Il sindaco di Genova con quasi il 49 per cento delle

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’effetto Toti sulle regionali in Liguria - pesano in lista i suoi fedelissimi

(Quotidiano.net)

Roma, 29 ottobre 2024 – Lo scandalo Toti non scalfisce il centrodestra in Liguria che grazie a un voto quasi bulgaro a Imperia (feudo dell’ex ministro e sindaco Claudio Scajola) per il sindaco di Genova e alla figura non trascinante dell’ex ...

Regionali Liguria - Bucci vince al fotofinish : «Sarò presidente di tutti». Sconfitto Orlando - esulta il centrodestra. Crollo M5S e Pd primo parito

(Ilmessaggero.it)

Una vittoria di misura. Basta però a riscrivere la partita delle amministrative autunnali. Per settemila voti il centrodestra conquista la Liguria. Marco Bucci, sindaco di Genova lanciato...

Regionali Liguria, Meloni si sente più forte: «I cittadini sono con noi». E ora sfida sulla giustizia

(ilmessaggero.it)

La “quiete” nonostante la tempesta. A riportarla, nel centrodestra afflitto degli ultimi tempi, è stato alla fine Marco Bucci. Il sindaco di Genova con quasi il 49 per cento ...

Regionali Liguria, Bucci vince: «Sarò il presidente di tutti». Orlando sconfitto, Meloni si congratula. Renzi: «Perdono Conte e chi mette veti»

(ilgazzettino.it)

Regionali Liguria. Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno tramite il sito Eligendo, e disponibili sul sito della Regione Liguria, alle 23, l'affluenza al voto per le ...

Meloni si congratula con Bucci: "Fiducia al centrodestra unito"

(msn.com)

La soddisfazione del primo ministro per il trionfo del centrodestra in Liguria: "Abbiamo saputo rispondere alle aspettative dei cittadini" ...

Regionali Liguria: trionfa Bucci, Giorgia Meloni esulta

(linserto.it)

Regionali Liguria: trionfa Bucci, Giorgia Meloni esulta. Nelle elezioni regionali della Liguria si è registrato il crollo del M5S e ...