Paola Caruso la ex del suo promesso sposo rompe il silenzio | Quando hanno iniziato la loro relazione lui stava ancora con me poi ho scoperto tutto!

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 l’intervista anel salotto di Verissimo, il talk show del sabato e della domenica pomeriggio condotto da Silvia Toffanin (clicca QUI per leggere cosa ha raccontato). L’ex protagonista di Avanti un altro, che nell’ultimo anno è stata spesso ospite di Silvia per parlare dei problemi e dei progressi del piccolo Michelino, ieri pomeriggio ha avuto finalmente modo di condividere una lieta notizia, ovvero le nozze con il fidanzato Gianmarco, che verranno celebrate il 10 luglio 2025: Mi! Lui è Gianmarco,non ci credo Silvia! E’ il sogno di tutte le donne, il giorno che tutte le donne aspettano. Il matrimonio, l’uomo della propria vita lo sono arrivata a trentanove anni e non mi sono mai sposata.