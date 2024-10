Arriva l'inverno: il cambio gomme è obbligatorio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il cambio delle gomme invernali è obbligatorio per tutti gli automobilisti in Italia, stabilito per garantire la sicurezza stradale durante i mesi più freddi dell'anno. Le gomme invernali, progettate per offrire una migliore aderenza su strade ghiacciate e bagnate, sono essenziali per affrontare le condizioni climatiche avverse che caratterizzano l'inverno nel nostro Paese. La legge impone che il cambio avvenga entro il 15 novembre e che le gomme invernali rimangano montate fino al 15 aprile dell’anno successivo. Questo intervallo di tempo è cruciale per garantire che gli automobilisti abbiano la giusta attrezzatura per affrontare le condizioni meteorologiche invernali. Non effettuare il cambio delle gomme entro i termini stabiliti comporta non solo sanzioni pecuniarie, ma espone anche a rischi significativi per la sicurezza. Ilrestodelcarlino.it - Arriva l'inverno: il cambio gomme è obbligatorio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ildelleinvernali èper tutti gli automobilisti in Italia, stabilito per garantire la sicurezza stradale durante i mesi più freddi dell'anno. Leinvernali, progettate per offrire una migliore aderenza su strade ghiacciate e bagnate, sono essenziali per affrontare le condizioni climatiche avverse che caratterizzano l'nel nostro Paese. La legge impone che ilavvenga entro il 15 novembre e che leinvernali rimangano montate fino al 15 aprile dell’anno successivo. Questo intervallo di tempo è cruciale per garantire che gli automobilisti abbiano la giusta attrezzatura per affrontare le condizioni meteorologiche invernali. Non effettuare ildelleentro i termini stabiliti comporta non solo sanzioni pecuniarie, ma espone anche a rischi significativi per la sicurezza.

