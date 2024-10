Serie D, girone E: risultati e classifica (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYIl Livorno vince anche ne turno infrasettimanale e stacca le avversarie in attesa del posticipo serale tra Poggibonsi e Siena. Dopo il successo nel derby all'Artemio Franchi, i ragazzi di Indiani superano il Montevarchi per 4-1 grazie alle reti di Livornotoday.it - Serie D, girone E: risultati e classifica Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYIl Livorno vince anche ne turno infrasettimanale e stacca le avversarie in attesa del posticipo serale tra Poggibonsi e Siena. Dopo il successo nel derby all'Artemio Franchi, i ragazzi di Indiani superano il Montevarchi per 4-1 grazie alle reti di

