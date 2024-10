ll Lavino e gli altri torrenti. Casse di espansione, cinque progetti in sospeso da 20 anni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) cinque progetti di vasche o Casse di espansione, ma dopo quasi vent’anni nessuna di esse ha ancora visto la luce. Zola Predosa e Crespellano hinterland di Bologna, comuni cresciuti a dismisura a partire dagli anni Settanta. Colpiti duramente anche dagli ultimi nubifragi, ora fanno i conti con anni di promesse mancate. A Crespellano le esondazioni portano il marchio del Rio delle Meraviglie e del torrente Martignone responsabili di allagamenti seriali dei centri abitati e dei distretti produttivi. "Ero ancora presidente della municipalità quando con il sindaco si parlava dell’opportunità di fare una vasca di laminazione", dice Cesare Barone, mentre gli imprenditori plurialluvionati del distretto Cà d’Oro sono ancora in attesa di un’analoga opera annunciata e mai realizzata lungo il Martignone. Ilrestodelcarlino.it - ll Lavino e gli altri torrenti. Casse di espansione, cinque progetti in sospeso da 20 anni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)di vasche odi, ma dopo quasi vent’nessuna di esse ha ancora visto la luce. Zola Predosa e Crespellano hinterland di Bologna, comuni cresciuti a dismisura a partire dagliSettanta. Colpiti duramente anche dagli ultimi nubifragi, ora fanno i conti condi promesse mancate. A Crespellano le esondazioni portano il marchio del Rio delle Meraviglie e del torrente Martignone responsabili di allagamenti seriali dei centri abitati e dei distretti produttivi. "Ero ancora presidente della municipalità quando con il sindaco si parlava dell’opportunità di fare una vasca di laminazione", dice Cesare Barone, mentre gli imprenditori plurialluvionati del distretto Cà d’Oro sono ancora in attesa di un’analoga opera annunciata e mai realizzata lungo il Martignone.

