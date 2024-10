Borrell (in italiano) a studenti Carlo Bo: Prima volta che sono a Urbino, non è facile arrivare qui (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Urbino, 23 ottobre 2024 "È la Prima volta che sono a Urbino, non è facile arreviare qui". Così Josep Borrell, alto rappresentante Ue e vice presidente della Commissione, ricevendo il primo dottorato honoris causa conferito dall'Università Carlo Bo di Urbino. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Borrell (in italiano) a studenti Carlo Bo: Prima volta che sono a Urbino, non è facile arrivare qui Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 23 ottobre 2024 "È lache, non èarreviare qui". Così Josep, alto rappresentante Ue e vice presidente della Commissione, ricevendo il primo dottorato honoris causa conferito dall'UniversitàBo di. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borrell (in italiano) a studenti Carlo Bo: Prima volta che sono a Urbino, non è facile arrivare qui - "È la prima volta che sono a Urbino, non è facile arreviare qui". Così Josep Borrell, alto rappresentante Ue e vice presidente della Commissione, ricevendo il primo dottorato honoris causa conferito d ... (ilgiornale.it)

Israele, Blinken: "È il momento di porre fine alla guerra a Gaza" - Lancio di razzi dal Libano Sirene di allarme antiaereo sono suonate in centro a Tel Aviv e nel centro di Israele. Lo riferiscono i media israeliani spiegando che quattro razzi sono stati lanciati dal ... (msn.com)

Borrell: "Questo è il mio addio alle armi, dobbiamo proseguire nell'integrazione europea" - L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza riceve il dottorato honoris causa dell'Università di Urbino: "Essere uniti la strada necessaria, superare le decision ... (rainews.it)