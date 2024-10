Napoli su Dedic, ma il Salisburgo spara alto: La reazione di ADL (Di martedì 22 ottobre 2024) Manna in cerca di rinforzi per gennaio, Dedic nel mirino del Napoli Il Napoli è alla ricerca di un esterno destro in vista del mercato di gennaio. Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, è intenzionato ad accontentare le richieste del tecnico Antonio Conte. Matteo Politano sta dando il massimo, ma non può reggere tutta la stagione a ritmi così elevati. Dall’altra parte, Pasquale Mazzocchi non sembra garantire lo stesso livello di affidabilità. La necessità di un rinforzo, dunque, è evidente. Uno dei nomi in cima alla lista del Napoli è Amar Dedic, talentuoso esterno destro del Salisburgo. Il club partenopeo aveva già tentato di colmare questa lacuna durante l’estate, senza però riuscire a chiudere l’affare. Napolipiu.com - Napoli su Dedic, ma il Salisburgo spara alto: La reazione di ADL Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Manna in cerca di rinforzi per gennaio,nel mirino delIlè alla ricerca di un esterno destro in vista del mercato di gennaio. Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, è intenzionato ad accontentare le richieste del tecnico Antonio Conte. Matteo Politano sta dando il massimo, ma non può reggere tutta la stagione a ritmi così elevati. Dall’altra parte, Pasquale Mazzocchi non sembra garantire lo stesso livello di affidabilità. La necessità di un rinforzo, dunque, è evidente. Uno dei nomi in cima alla lista delè Amar, talentuoso esterno destro del. Il club partenopeo aveva già tentato di colmare questa lacuna durante l’estate, senza però riuscire a chiudere l’affare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli ospita un evento dedicato alla penna stilografica e alla scrittura a mano - La presenza di Tom Westerich, rinomato restauratore, offrirà l’opportunità di apprendere segreti e tecniche per mantenere e riparare le penne antiche, garantendo un’esperienza educativa completa. Seminari e workshop: approfondimenti sulla scrittura a mano Un elemento centrale dell’evento è rappresentato dai seminari, che trattano vari aspetti legati alla scrittura a mano, tra cui i benefici ... (Gaeta.it)

Apertura al pubblico della mostra dedicata a Sir William e Lady Hamilton : eventi a Napoli dal 25 ottobre 2023 - La sua influenza si estese oltre il contesto nazionale, rendendola una figura affascinante anche sulla scena internazionale. Questa sua dualità come ambasciatore e scienziato gli permise di influenzare non solo il panorama culturale napoletano, ma anche di ampliare le relazioni tra Italia e Gran Bretagna in un’epoca di scambi intellettuali. (Gaeta.it)

CapriArt torna a Napoli : il Festival dedicato all’arte e al gender claim - Il festival ha ricevuto anche il riconoscimento dal Ministero della Cultura, ottenendo il finanziamento attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2022-2024. Questa spettacolare operazione culturale non solo porta sul palcoscenico attori di spicco come Cristina Donadio, Anna Ammirati e Théa Bootz, ma mette anche in evidenza l’importanza della rivendicazione di ... (Gaeta.it)