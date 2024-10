Romadailynews.it - Cina: al via 17mo CICFF per promuovere scambi culturali

(Di martedì 22 ottobre 2024) Pechino, 22 ott – (Xinhua) – La 17ma edizione del China International Children’s Film Festival () ha preso il via nelle citta’ cinesi di Jinan e Chengdu, concentrandosi sul legame tra lo sviluppo dei bambini e l’arte cinematografica. Durante il festival, 35 film per bambini, di cui 20 provenienti dallae 15 da altri Paesi come Germania, Canada e Giappone, saranno proiettati a Jinan, capoluogo della provincia orientale cinese dello Shandong. Al contempo, la metropoli sud-occidentale di Chengdu presentera’ 37 film per bambini, di cui 22 cinesi e 15 internazionali. L’evento ospitera’ anche varie attivita’ come fiere e mostre di tecnologia cinematografica, offrendo esperienze interattive ai partecipanti.