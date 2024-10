Anna Foglietta sarà premiata sul red carpet di Sorrento (Di domenica 20 ottobre 2024) sarà Anna Foglietta a ricevere il primo premio speciale nella due giorni dedicata a cinema ed audiovisivo che andrà in scena al Teatro Tasso di Sorrento il 25 e 26 ottobre prossimi. L’attrice di cinema, tv e teatro, amatissima dal pubblico e dalla critica (è stata la madrina del Festival del Napolitoday.it - Anna Foglietta sarà premiata sul red carpet di Sorrento Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)a ricevere il primo premio speciale nella due giorni dedicata a cinema ed audiovisivo che andrà in scena al Teatro Tasso diil 25 e 26 ottobre prossimi. L’attrice di cinema, tv e teatro, amatissima dal pubblico e dalla critica (è stata la madrina del Festival del

Il tappeto rosso inaugurale della Festa del Cinema di Roma ha visto trionfare look total black e bagliori metallici. Da Vittoria Puccini ad Anna Foglietta - Il vestito è inoltre caratterizzato da un design asimmetrico, che all’orlo corto della parte frontale contrappone un piccolo strascico. A fare la differenza, in ogni caso, è il collier prezioso chiamato ad illuminare il décolleté. Laetitia Casta, diva argentata alla Festa del Cinema di Roma In un susseguirsi di abiti neri e creazioni dallo stile classico, l’attrice e modella ... (Iodonna.it)

Roma 2024 : nasce Best Movie Worlds - galà benefico con Margherita Buy - Andrea Bosca e Anna Foglietta - La Festa del Cinema di Roma 2024 ospiterà il gala benefico Best Movie Worlds, nuovo appuntamento in programma martedì 22 ottobre alle ore 20. 00 presso il Forum Theatre. 00 presso il Forum Theatre (ex Teatro Euclide) preceduto da un red carpet all'Auditorium Parco della Musica. Best Movie Worlds è organizzato dalla rivista di cinema Best Movie. (Movieplayer.it)

Referendum sulla cittadinanza - anche i vip di Roma appoggiano la causa : da Zerocalcare ad Anna Foglietta - 000 immigrati residenti in Italia, la battaglia è ancora lunga. Il referendum propone una modifica alla legge del 1992, che ridurrebbe da dieci a cinque anni il periodo di residenza necessario per ottenere la cittadinanza italiana. Nomi come Ghali, Zerocalcare e molti altri hanno contribuito a mobilitare un ampio numero di persone, portando rapidamente alla raccolta di 500. (Ilcorrieredellacitta.com)