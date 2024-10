Oasport.it - WTA Ningbo, Kasatkina si salva con Putintseva, per lei Badosa. Muchova-Andreeva l’altra semifinale

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Semifinali a forte componente russa sul cemento cinese di. Nella parte alta del tabellone Dariaha la meglio su Yuliain una partita durissima, in cui ha rischiato grosso. La kazaka è andata a servire per il match nella frazione decisiva e ha avuto un match point nel tiebreak conclusivo, non riuscendolo a sfruttare, permettendo alla numero 11 al mondo di sopravvivere. Per lei ci sarà una sfida di alto livello con Paula. Un altro gradino scalato dall’iberica, che ha sconfitto senza patema alcuno Beatriz Haddad Maia; ormai a pieno titolo tra le prime quindici al mondo,cercherà di migliorarsi ancora per poter rientrare tra le prime dieci giocatrici in classifica. Russia protagonista anche nella parte inferiore del seeding.