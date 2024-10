Maltempo, l'allert di Guerra: "Attenzione ai fiumi: picco atteso dopo mezzanotte" (Di giovedì 17 ottobre 2024) "L’ondata di Maltempo che sta attraversando con intensità crescente il nostro territorio porterà a un importante innalzamento dei corsi d’acqua che riguarderà anche la città di Parma, con un picco di emergenza previsto nelle ore successive alla mezzanotte". Il sindaco di Parma, Michele Guerra Parmatoday.it - Maltempo, l'allert di Guerra: "Attenzione ai fiumi: picco atteso dopo mezzanotte" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "L’ondata diche sta attraversando con intensità crescente il nostro territorio porterà a un importante innalzamento dei corsi d’acqua che riguarderà anche la città di Parma, con undi emergenza previsto nelle ore successive alla". Il sindaco di Parma, Michele

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - tra giovedì e venerdì il picco di piogge e nubifragi sul Veneto - Ci attendono quattro giorni di pioggia a causa di una nuova perturbazione atlantica che indugerà almeno fino a domenica su tutta Italia. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «Tra oggi e venerdì apice del maltempo al Nord con piogge e rovesci a tratti intensi e... (Trevisotoday.it)

Maltempo - la tempesta Boris fa paura : «Evitate gli spostamenti». Domani scuole chiuse e smart working. Allagamenti e frane - un piccolo aereo disperso - Maltempo, allerta rossa per la tempesta Boris che sta imperversando sull'Italia soprattutto sulla costa Adriatica e in Emilia Romagna. Le previsioni meteo non lasciano intendere nulla di buono... (Leggo.it)

Maltempo - oggi il picco : giornata a rischio frane e piene dei fiumi - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Continuano anche oggi, 18 settembre, le piogge a Bologna e su gran parte del territorio regionale e naturalmente la preoccupazione è per le eventuali frane e le criticità dei corsi d'acqua. Per il bolognese, quindi l'allerta è... (Bolognatoday.it)