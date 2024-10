Si accendono i termosifoni: i consigli per risparmiare sulla bolletta (Di martedì 15 ottobre 2024) Ufficialmente anche a Lecco, oggi, 15 ottobre, si sono riaccesi caldaie e riscaldamenti nelle abitazioni private e negli uffici, a eccezione di chi aveva potuto godere di una deroga per via del calo delle temperature e del maltempo delle scorse settimane. Considerando le brutte sorprese regalate Leccotoday.it - Si accendono i termosifoni: i consigli per risparmiare sulla bolletta Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ufficialmente anche a Lecco, oggi, 15 ottobre, si sono riaccesi caldaie e riscaldamenti nelle abitazioni private e negli uffici, a eccezione di chi aveva potuto godere di una deroga per via del calo delle temperature e del maltempo delle scorse settimane. Considerando le brutte sorprese regalate

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Si accendono i termosifoni: i consigli per risparmiare sulla bolletta - Riscaldamenti accesi dal 15 ottobre anche a Lecco: come spendere meno con i suggerimenti dell'associazione di consumatori Codici ... (leccotoday.it)

Termosifoni accesi, da oggi si può anche a Verona - Nel veronese, che ricade nella zona climatica E,  l’accensione degli impianti di riscaldamento installati negli edifici è consentita dal 15 ottobre 2024 fino al 15 aprile 2025 nella misura massima di ... (giornaleadige.it)

Da oggi via all’accensione dei riscaldamenti. Ecco in quali zone dell’Italia e come risparmiare - L freddo inizia a farsi sentire ma da oggi, 15 ottobre, sarà possibile accendere i riscaldamenti in casa. Non tutte le città potranno però avviare gli impianti già da oggi. Tra chi potrà farlo ci sono ... (informazione.it)