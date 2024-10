Cina: coppia di panda giganti parte dal Sichuan verso USA (3) (Di martedì 15 ottobre 2024) Chengdu, 15 ott – (Xinhua) – Questa foto scattata il 7 agosto 2024, mostra il panda gigante Qing Bao (una femmina) a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Nelle prime ore di questa mattina, 15 ottobre 2024, una coppia di panda giganti, Bao Li (un maschio) e Qing Bao, di tre anni, e’ partita dal Sichuan alla volta degli Stati Uniti, per trovare una nuova casa allo Smithsonian’s National Zoo di Washington D.C. E’ la seconda volta quest’anno che la Cina invia panda giganti negli Stati Uniti. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: coppia di panda giganti parte dal Sichuan verso USA (3) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Chengdu, 15 ott – (Xinhua) – Questa foto scattata il 7 agosto 2024, mostra ilgigante Qing Bao (una femmina) a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del. Nelle prime ore di questa mattina, 15 ottobre 2024, unadi, Bao Li (un maschio) e Qing Bao, di tre anni, e’ partita dalalla volta degli Stati Uniti, per trovare una nuova casa allo Smithsonian’s National Zoo di Washington D.C. E’ la seconda volta quest’anno che lainvianegli Stati Uniti. (Xin) Agenzia Xinhua

