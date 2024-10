Oasport.it - WTA Osaka, Lucia Bronzetti regola Cristina Bucsa in due set e approda agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Comincia bene il proprio percorso nel torneo WTA250 di. La romagnola (n.85 del ranking) si è imposta per 6-3 6-4 nel primo turno contro la spagnolacon il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 28 minuti di gioco. Un match nel quale la nostra portacolori ha prevalso per una maggior efficienza in risposta che le ha permesso di spuntarla rispetto all’iberica. Nel prossimo round ci sarà l’olandese Suzan Lamens (n.132 del ranking), che ha sorpreso la bulgara Viktoriya Tomova (n.48 del mondo). Nel primo set il tutto si sviluppa all’insegna del “break”. Entrambe le giocatrici non spiccano nella gestione dei turni al servizio e in questo contesto i colpi a rimbalzo in risposta dell’azzurra sono tali che riesca a recuperare da un break di svantaggio nel secondo game e nel sesto.