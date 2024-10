Tre tifosi del Foggia morti in un incidente stradale. Il cordoglio del club (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - È salito a tre morti, tutti e tre tifosi del Foggia calcio, che in serata avevano assistito alla partita con il Potenza (serie C). Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Potenza Melfi, all'altezza del raccordo autostradale Potenza Sicignano degli Alburni.. Nell'incidente ci sarebbero altri feriti. Sul posto operatori del 118 e forze dell'ordine. "In queste ore concitate il Calcio Foggia 1920 esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie". È il messaggio della società del Calcio Foggia 1920 a poche ore dall'incidente avvenuto sulla strada statale Potenza-Melfi nel quale hanno perso la vita tre giovani tifosi pugliesi di 13, 17 e 21 anni. L'incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente: un altro giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Carlo del capoluogo lucano Agi.it - Tre tifosi del Foggia morti in un incidente stradale. Il cordoglio del club Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - È salito a tre, tutti e tredelcalcio, che in serata avevano assistito alla partita con il Potenza (serie C). Questo il bilancio di unavvenuto sulla Potenza Melfi, all'altezza del raccordo autoPotenza Sicignano degli Alburni.. Nell'ci sarebbero altri feriti. Sul posto operatori del 118 e forze dell'ordine. "In queste ore concitate il Calcio1920 esprime il suoallaUltras e alle loro famiglie". È il messaggio della società del Calcio1920 a poche ore dall'avvenuto sulla strada statale Potenza-Melfi nel quale hanno perso la vita tre giovanipugliesi di 13, 17 e 21 anni. L'ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente: un altro giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Carlo del capoluogo lucano

